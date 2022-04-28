Son dakika haberi! Bakan Yanık'tan öldürülen Şeyma'nın ailesine ziyaret (2)

KIRŞEHİR (DHA) - 'BUGÜNKÜ SEYAHATLERDE NEŞET ERTAŞ'I DİNLİYORUZ'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, huzurevinde kalan yaşlılarla iftarda bir araya geldi. İftar sonrası açıklama yapan Bakan Yanık, "Kırşehir özel bir il. Gönülden gönüle giden yolları bizlere hatırlatan gönül köprüleri kuran Neşet Ertaş'ların, Çekiç Ali'lerin, Muharrem Ertaş üstadın şehridir burası. Dünya medeniyetine armağan ettiğimiz iş ahlakını, birlikte iş yapabilme sistemini kurumsallaştıran Ahilerin Piri Ahi Evran'ın toprağıdır burası. Kırşehir'in hem gönül dünyamızda hem de toplumsal hayatımızda yeri çok büyük. Bugün seyahat esnasında Neşet Ertaş'ı tabi ki çokça dinliyoruz. Hepimizin çok bildiği ve benim her duyduğumda bir kez daha çok etkilendiğim türküsü vardır. 'Cahildim dünyanın rengine kandım' Tek bir cümleyle insan olmayı, dünya hayatını, dünyada insanın varlığını bu kadar veciz, bu kadar tek başına özetleyen cümle çok azdır. Dolayısıyla böyle bir gönül ikliminden gönül dünyasından bahsediyoruz diye konuştu.AK Parti hükümetinin yaptığı çalışmalara değinen Bakan Yanık, "AK Parti hükümetleri olarak 20 yıldır aralıksız milletimizin neye ihtiyacı varsa hangi başlıkta ne tür bir desteğe ihtiyacı varsa bunları üretmeye, sunmaya, milletimizin istifadesine arz etmeye çalıştık, çalışıyoruz ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin memnuniyeti sizlerin bu hizmetlerdeki memnuniyeti bizim nihai beklentimizdir. Tek beklentimiz sizlerin Allah razı olsun demenizdir. Büyüklerimizin tecrübesi, bilgeliği, hayatta görüp geçirdikleri bizim en büyük hazinelerimizden birisidir. Tecrübe başka türlü öğrenilmez. Tecrübeyi parayla satın alamazsınız. Tecrübeyi başka türlü kitaplardan okuyarak öğrenemezsiniz. Tecrübenin bedeli hayattır, tecrübenin bedeli bir hayatı geride bırakmış olmaktır. Sizler bu bedeli ödeyerek büyür bir tecrübeyi, büyük bir birikimi bugüne taşıyan büyüklerimizsiniz. Sizlerin birikimlerinden yararlanmak, sizlerin hayır dualarını almak bizim için en büyük ödüldür. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah hizmetlerimizi aralıksız sürdürmeye ve sizlerin ihtiyacı olduğu şekliyle geliştirip dönüştürüp devam ettirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.