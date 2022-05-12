Son dakika haberi | Bakan Yanık: "Engel tanımayan arkadaşlarımızla sporu buluşturarak, daha büyük bir özgüvenle geleceğimizi selamlıyoruz"
AA - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kürsüye çıkışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kürsüye çıkışı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuştu.
AA / Güncel