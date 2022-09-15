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Son dakika haberi | Bakan Soylu: "Pakistan'da sel oldu, dünyada bu işe ses çıkaran ve yardım tek ülke var, adı Türkiye"

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Son dakika haberlerine göre Kanaat Önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Edremit ilçesinde Kanaat Önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması programında konuştu.

Kanaat Önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Edremit ilçesinde Kanaat Önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması programında konuştu.

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Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Süleyman Soylu Edremit Van Güncel Haberler Son Dakika

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