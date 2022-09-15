Son dakika haberi | Bakan Soylu: "Pakistan'da sel oldu, dünyada bu işe ses çıkaran ve yardım tek ülke var, adı Türkiye" Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Kanaat Önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Edremit ilçesinde Kanaat Önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması programında konuştu. Kanaat Önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Edremit ilçesinde Kanaat Önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması programında konuştu. (1) Güncel Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu Süleyman Soylu Edremit Van Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Bakan Soylu: 'Pakistan'da sel oldu, dünyada bu işe ses çıkaran ve yardım tek ülke var, adı Türkiye' - Haberler

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