Son dakika haberi | Bakan Soylu: "Pakistan'da sel oldu, dünyada bu işe ses çıkaran ve yardım tek ülke var, adı Türkiye"
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Son dakika haberlerine göre Kanaat Önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Edremit ilçesinde Kanaat Önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması programında konuştu.
Kanaat Önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Edremit ilçesinde Kanaat Önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması programında konuştu.
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Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel