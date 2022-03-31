Son dakika haberi | Bakan Soylu: Bunun adı vatana ihanettir

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim jürimiz millet olursa, biz ancak yol alabiliriz. Batı tapınakçıları var bizim memlekette. Altılı mutabakatlarını bile büyükelçilere gönderiyorlar. Birkaç tanesi ifşa oldu diye başka bir büyükelçiye gönderiyorlar. Bunun adı vatana ihanettir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği'nde düzenlenen 'Sivil Toplum İl Müdürleri ile Görüşme' toplantısına katıldı. Bakan Soylu, dünyada iki tip sivil toplumculuk olduğunu belirterek, "Birincisi hayır, ikincisi şer. Kız çocuklarımızın daha fazla okumasını teşvik etmek ve bu konuda bir hareket ortaya koymak hayırdır. Ancak bunları yapıyormuş gibi gözüküp, kültürün içerisinde terörü barındırmak, başka türlü alanlarda radikalleşmeyi beslemek, dini istismar etmek, toplumu farklı alanlara evirmeye çalışmak, cinsiyetsizlik kavramı ortaya koymak, LGBTİ'cilik, bunların büyük bir bölümü 'sivil toplumculuk' adı altında geliştirilmektedir. Bizim sadece kamu görevimiz yok, biz insanız. Bu toplumun değerlerini bize geçmişlerimiz bıraktı. Gezi olayları, Türkiye'nin sivil toplumculuğunun istismar edilmesi üzerinden bina edilmiştir" dedi.

Bakan Soylu, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu, 6 muhalefet partisi liderinin yayımladığı ortak bildiriye ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Net söylüyorum, aslı vatana ihanettir. Siz toplantı yaptınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz, kendi yanınızdaki bir büyükelçiyi, Avrupa Birliği Büyükelçisine gönderip redakte ettiremezsiniz" cevabını verdi.