Son dakika haberi | Bakan Özer: Kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime devam ediyoruz (2)

'ELAZIĞ'A 1 MİLYAR TL'LİK EK BÜTÇE'

Elazığ Valiliği'nde düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kente ayrılan bütçeye 1 milyar TL'lik bütçe eklenerek 1 milyar 366 milyon TL'ye çıkardıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Özer tarafından Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir'e teşekkür belgesi takdim edildi. Yapılan duanın ardından kurdele kesimi ile okulun açılışı yapıldı.