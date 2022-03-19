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Son dakika haberi | Bakan Nebati: "Milli para birimimize güvenin"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen "Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) İş Zirvesi 2022 Programı"nda konuştu.

ANTALYA (İHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen "Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) İş Zirvesi 2022 Programı"nda konuştu.

Geçen günlerde İngiltere ve Fransa'da ziyaretler ve görüşmelerde bulunduğunu hatırlatan Bakan Nebati, tüm ilginin Türkiye'nin üzerinde olduğunu ifade etti.

Nebati, yurt dışı ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini belirterek, yurt dışına Türkiye Cumhuriyeti'nin, bayrağın gücüyle, bulundukları coğrafyanın temsilcisi olarak dik ve alnı açık bir şekilde gittiklerini vurguladı.

Son dakika haberi | Bakan Nebati: Milli para birimimize güvenin

Son dakika haberi | Bakan Nebati: Milli para birimimize güvenin

Son dakika haberi | Bakan Nebati: Milli para birimimize güvenin

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Antalya, Türkiye, Güncel, Haberler

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