Son dakika haberi | Bakan Nebati: "Milli para birimimize güvenin"

ANTALYA (İHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen "Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) İş Zirvesi 2022 Programı"nda konuştu.

Geçen günlerde İngiltere ve Fransa'da ziyaretler ve görüşmelerde bulunduğunu hatırlatan Bakan Nebati, tüm ilginin Türkiye'nin üzerinde olduğunu ifade etti.

Nebati, yurt dışı ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini belirterek, yurt dışına Türkiye Cumhuriyeti'nin, bayrağın gücüyle, bulundukları coğrafyanın temsilcisi olarak dik ve alnı açık bir şekilde gittiklerini vurguladı.