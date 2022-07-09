Bakan Kurum: "Eser üretme anlayışıyla iş yapmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz"
AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu. (2)
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel