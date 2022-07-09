Bakan Kurum: "Eser üretme anlayışıyla iş yapmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu. (2) AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Kurum: 'Eser üretme anlayışıyla iş yapmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz' - Haberler

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