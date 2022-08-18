Son dakika haberi! Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi Güncel Haberler Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek ay açılacağını duyurduğu Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek ay açılacağını duyurduğu Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu. Koca, sosyal medya hesabından hastaneyi ziyaretine ilişkin bir video paylaşarak hastanedeki son hazırlıklar dolayısıyla incelemelerde bulunduklarını belirtti. Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesinin 3 bin 724 olduğu bilgisini veren Koca, "Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı. Güncel Kaynak: AA / İsa Toprak Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Koca Güncel Haberler Son Dakika

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