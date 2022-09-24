Son dakika haberi | Bakan Koca'dan ambulansın önünü kesen sürücü açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da solunum yetmezliği yaşayan hastayı hastaneye yetiştirmek için ters yöne giren ambulansın önünü kesen sürücünün görüntülerine ilişkin, "Toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha iyi olmaz mıydı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da solunum yetmezliği yaşayan hastayı hastaneye yetiştirmek için ters yöne giren ambulansın önünü kesen sürücünün görüntülerine ilişkin, "Toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha iyi olmaz mıydı?" dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından görüntülerini paylaşarak, "Direksiyon başında olmakla ambulansta sedyede olmak arasında kilometrelerce fark vardır. Yol vermek yerine, ambulansta hasta olup olmadığını sorgulayan, eve veya toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha iyi olmaz mıydı?" ifadelerine yer verdi.

(Mehmet Kalay - İHA)