Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Bakan Koca'dan ambulansın önünü kesen sürücü açıklaması

Güncel Haberler

Son dakika haberi | Bakan Koca'dan ambulansın önünü kesen sürücü açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da solunum yetmezliği yaşayan hastayı hastaneye yetiştirmek için ters yöne giren ambulansın önünü kesen sürücünün görüntülerine ilişkin, "Toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha iyi olmaz mıydı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da solunum yetmezliği yaşayan hastayı hastaneye yetiştirmek için ters yöne giren ambulansın önünü kesen sürücünün görüntülerine ilişkin, "Toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha iyi olmaz mıydı?" dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından görüntülerini paylaşarak, "Direksiyon başında olmakla ambulansta sedyede olmak arasında kilometrelerce fark vardır. Yol vermek yerine, ambulansta hasta olup olmadığını sorgulayan, eve veya toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha iyi olmaz mıydı?" ifadelerine yer verdi.

(Mehmet Kalay - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fahrettin Koca İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title