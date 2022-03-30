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Son dakika haberi... Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür

Son dakika gündem haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören düzenlemeleri içeren 'Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesiyle ilgili üyelere teşekkür etti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören düzenlemeleri içeren 'Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesiyle ilgili üyelere teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran yasa değişikliği teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda olduğu gibi kabul edildi. Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan malpraktis davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan yasa değişikliği teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda olduğu gibi kabul edildi. Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür ediyoruz" dedi.


Son dakika haberi... Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adalet Komisyonu, Fahrettin Koca, TBMM, Güncel, Haberler

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