Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'na tebrik - Haberler

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Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

AA - Halil İbrahim Avşar - Güncel
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Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CEV Kupası finali rövanşında Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CEV Kupası finali rövanşında Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımımız, CEV Kupası finali rövanşında Alman rakibi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Türk voleybol tarihi boyunca birçok önemli zafere imza atan Eczacıbaşı Dynavit, bir kez daha bizlere büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı. Bu tarihi başarıya imza atan oyuncularımızı, teknik ekibi ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum."

AA / Halil İbrahim Avşar - Güncel

Mehmet Kasapoğlu, Stuttgart, voleybol, Mtv, Güncel, Haberler

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