Son dakika haberi: Bakan Dönmez, maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren madencinin cenazesine katıldı Güncel Haberler Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Berkay Pınaroğlu için kılınan cenaze namazında saf tuttu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Berkay Pınaroğlu için kılınan cenaze namazında saf tuttu. Patlamada yaşamını yitiren 23 yaşındaki Pınaroğlu için Bartın'ın Muratbey köyünde cenaze namazı kılındı. Namaza, Pınaroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Dönmez ve TÜRK İŞ Başkanı Ergün Atalay da katıldı. Berkay Pınaroğlu için Fatiha okuyan Dönmez, tabutun taşınmasına da omuz verdi. Kaynak: AA / Güncel Fatih Dönmez Bartın Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

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