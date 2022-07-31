Son dakika haberi! Bakan Dönmez, Bilecik'te selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti (2)

KANYONDAKİ SUDA YÜRÜDÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Yenipazar ilçesinde sel felaketinden etkilenen köy ve mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantının ardından ilçedeki doğal gaz çalışmalarını inceledi, Yenipazar Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Dönmez daha sonra Yenipazar ilçesi yakınlarındaki Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'na giderek, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ile birlikte kanyondaki suda yürüdü. Bir süre beraberindekilerle sohbet eden Bakan Dönmez, daha sonra ilçeden ayrıldı.