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Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar ev sahipliğinde İstanbul'da önemli toplantı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar ev sahipliğinde İstanbul'da önemli toplantı

Gelen son dakika haberine göre Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde bugün İstanbul'da düzenlenecek olan üçlü toplantıda bir araya gelecek.

Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde bugün İstanbul'da düzenlenecek olan üçlü toplantıda bir araya gelecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek olan üçlü toplantıya, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace katılacak. Ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak toplantıda Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

(Utku Şimşek/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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