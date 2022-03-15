Son dakika haberleri... Bakan Akar, komutanlarla Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, video telekonferans aracılığıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Akar başkanlığındaki toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanları katıldı.

Açıklamada, Bakan Akar'ın, video telekonferans toplantısında devam eden faaliyetleri ilişkin bilgi alarak, talimatlar verdiği belirtildi.

Toplantıda, ayrıca Ukrayna'daki son durum da değerlendirildi.