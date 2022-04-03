Son Dakika | Bakan Akar: 24 Temmuz 2015'ten bu yana 33 bin 990 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Bakan Akar yaptığı açıklamalarda, "24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren yoğun bir şekilde terörle mücadele devam ediliyor. Yurt içinde Irak'ın kuzeyinde Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 33 bin 990 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" dedi.

Şişli'de bir otelde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eşi Şule Akar, Genel Kurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, kuvvet komutanları, il ve ilçe protokolü, şehit aileleri ile gaziler katıldı. İftar öncesi Halil Necipoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iftar duası ile başlayan programda Bakan Akar ve Vali Yerlikaya açıklamalarda bulundu.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK"

"UMUDUMUZ PUTİN VE ZELENSKY'NİN CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE BİR ARAYA GELMESİ"

Ukrayna'da yaşananlarla ilgili de konuşan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Putin ve Zelensky görüşmesi beklediklerini dile getirerek, şunları söyledi: "Sadece biz değil aynı zamanda Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği dahil, onlarla ilgili anlaşmalar çerçevesinde hangi taahhütlerimiz varsa bölge ve dünya barışına katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Bu konuda da gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Türkiye olarak dünyadaki saygın ve keskin yerimizi her geçen gün geliştirmeyi sürdürüyoruz. Diğer taraftan da bildiğiniz gibi Ukrayna'da meydana gelen bu çatışma ile alakalı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız dahil ilgili bakanlıklarla beraber gerekli çalışmalar yapılıp bildiğiniz gibi Antalya'da Dişleri Bakanımız tarafından Dışişleri Bakanları bir araya getirildi. Umudumuz, dileğimiz önümüzdeki dönemde de çok kısa bir zaman sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Putin ve Sayın Zelensky'nın bir araya getirilmesi. Olacağını biz değerlendiriyoruz, bekliyoruz."