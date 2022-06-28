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Son dakika haberi... Bahçeli: "Arkın milli duruşuyla her zaman hatırlanacaktır"

AA - İbrahim Saykılı - Güncel
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Son dakika haberler: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)

AA / İbrahim Saykılı - Güncel

Devlet Bahçeli Güncel Haberler Son Dakika

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