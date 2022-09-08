Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Güncel Haberler
İstanbul Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İstanbul Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir adreste uyuşturucu imalatı yapıldığını belirledi.
Ekipler adrese yaptığı operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramada 27 kilogram skunk, 17 kilogram kristal ve 15 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel