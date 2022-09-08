Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Güncel Haberler İstanbul Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. İstanbul Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir adreste uyuşturucu imalatı yapıldığını belirledi. Ekipler adrese yaptığı operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 27 kilogram skunk, 17 kilogram kristal ve 15 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul Bağcılar Güncel Haberler

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