Son dakika haberi: Bağcılar'da oto yıkamacıları kurşunlayan motosikletli saldırganlar kamerada - Haberler

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Son dakika haberi: Bağcılar'da oto yıkamacıları kurşunlayan motosikletli saldırganlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: Bağcılar'da oto yıkamacıları kurşunlayan motosikletli saldırganlar kamerada

Son dakika haberler: BAĞCILAR'da motosikletli saldırganlar, uzun namlulu silahlarla 2 oto yıkamacıyı kurşunladı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da motosikletli saldırganlar, uzun namlulu silahlarla 2 oto yıkamacıyı kurşunladı. Şüphelilerden biri yakalanırken, evinde yapılan aramada anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi.

Bağcılar Güneşli ve Göztepe Mahallesinde, 9 Mart Çarşamba saat 23.30 sıralarında, aynı firmaya ait iki farklı oto yıkama şubesi motosikletli 2 saldırgan tarafından uzun namlulu silahla kurşunlandı. Polis, şüphelilerden O.K.T.'yi 13 Mart Pazar günü yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada anahtarlık şeklinde suikast tabancası ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan O.K.T. bugün adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin oto yıkamacıları kurşunladıkları anlar kameraya yansıdı.


Son dakika haberi: Bağcılar'da oto yıkamacıları kurşunlayan motosikletli saldırganlar kamerada

Son dakika haberi: Bağcılar'da oto yıkamacıları kurşunlayan motosikletli saldırganlar kamerada

Son dakika haberi: Bağcılar'da oto yıkamacıları kurşunlayan motosikletli saldırganlar kamerada

Son dakika haberi: Bağcılar'da oto yıkamacıları kurşunlayan motosikletli saldırganlar kamerada

Son dakika haberi: Bağcılar'da oto yıkamacıları kurşunlayan motosikletli saldırganlar kamerada

Son dakika haberi: Bağcılar'da oto yıkamacıları kurşunlayan motosikletli saldırganlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bağcılar, Suikast, Polis, Mart, Güncel, Haberler

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