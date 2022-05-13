Son dakika haberi! Bağcılar'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor (1)

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

AA / Güncel