Son dakika haberi! Bağcılar'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor (1) - Haberler

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Son dakika haberi! Bağcılar'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor (1)

AA - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul Bağcılar'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

AA / Güncel

Bağcılar, İtfaiye, Güncel, Haberler

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