Son dakika haberi: Babasının kullandığı midibüsün altında kalan 5 yaşındaki Ebrar öldü Son dakika haberleri... KOCAELİ'de babasının kullandığı midibüsün açılan kapısından düşerek aracın altında kalan Ebrar Kıvrak (5), hayatını kaybetti. KOCAELİ'de babasının kullandığı midibüsün açılan kapısından düşerek aracın altında kalan Ebrar Kıvrak (5), hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Pehlivan Sokak'ta meydana geldi. Ebrar Kıvrak, babası Ömer Kıvrak'ın (41) yolun kenarına park etmeye çalıştığı 35 BFD 701 plakalı midibüsün açılan kapısından düşüp tekerin altında kaldı. Kızının düştüğünü fark eden Ömer Kıvrak, aracı durdurup yanına koştu. Ömer Kıvrak'ın ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ebrar'ı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan Ebrar, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Ömer Kıvrak'ın ifadesi alınırken, küçük Ebrar'ın cenazesi, bugün Darıca'da toprağa verilecek. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Babasının kullandığı midibüsün altında kalan 5 yaşındaki Ebrar öldü - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.