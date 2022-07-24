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Son dakika haberi | Babasını, eve geç geldiği için uyarınca öldürmüş

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
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Son dakika haberi | Babasını, eve geç geldiği için uyarınca öldürmüş

Son dakika gelişmesine göre AYDIN'ın Germencik ilçesinde, eve geç gelme konusunda tartıştığı babası Fikret Tabakoğlu'nu (69) yumruk ve tekmelerle darbederek öldüren Aydın Tabakoğlu (34) sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, eve geç gelme konusunda tartıştığı babası Fikret Tabakoğlu'nu (69) yumruk ve tekmelerle darbederek öldüren Aydın Tabakoğlu (34) sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Aydın Tabakoğlu'nun polisteki sorgusunda suçunu itiraf edip, eve geç gelmesi nedeniyle kendisine kızdığı için babasını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi Turan Emek Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İşçi emeklisi Fikret Tabakoğlu ile oğlu Aydın Tabakoğlu arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavgada Aydın Tabakoğlu, babasını yumruk ve tekmelerle darbetti. Tabakoğlu aldığı darbelerle hareketsiz kalırken, sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba Tabakoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Fikret Tabakoğlu'nun cansız bedeni savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Germencik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE TARTIŞMIŞLAR

Şüpheli Aydın Tabakoğlu gözaltına alındı. Tabakoğlu'nun, babasını eve geç gelmesi nedeniyle kendisine kızdığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.  Baba- oğul arasında daha önce de benzer tartışma yaşandığı belirtildi. Tabakoğlu, polisteki işlemlerinin ardından dün gece sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Germencik Aydın Baba Güncel Haberler Son Dakika

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