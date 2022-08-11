Son dakika haberi | BABA VE 2 OĞLU, EVLERİNİN ÖNÜNDE OTURURKEN SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI Edinilen son dakika haberine göre ERZURUM'da evlerinin önünde otururken husumetli oldukları Furkan T.?nin silahlı saldırısına uğrayan Abbas Z. ile oğulları Emrah ve Serkan Z. yaralandı. ERZURUM'da evlerinin önünde otururken husumetli oldukları Furkan T.?nin silahlı saldırısına uğrayan Abbas Z. ile oğulları Emrah ve Serkan Z. yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen Furkan T., evlerinin önünde oturan Abbas Z. ile oğulları Emrah Z. ve Serkan Z.?ye tabancayla ateş açtı. Bacaklarından vurulan baba ve 2 oğlu, yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abbas Z. ile oğullarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından kaçan Furkan T., polis tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kazım Karabekir Yakutiye Erzurum Güncel Haberler Son Dakika

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