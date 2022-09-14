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Son dakika haberi | Azerbaycan, şehitlerini son yolculuğuna uğurluyor

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Son dakika haberi | Azerbaycan, şehitlerini son yolculuğuna uğurluyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ermenistan'ın provokasyonları sonucu sınırda çıkan çatışmalarda şehit olan 50 Azerbaycan askerinden Sebuhi Ahmedov, Bakü'de düzenlenen resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ermenistan'ın provokasyonları sonucu sınırda çıkan çatışmalarda şehit olan 50 Azerbaycan askerinden Sebuhi Ahmedov, Bakü'de düzenlenen resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Azerbaycan- Ermenistan sınırında Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada şehit olan Azerbaycan askerleri son yolculuğuna uğurlanıyor.

Çatışmalarda şehit düşen Sebuhi Ahmedov, Bakü'deki İkinci Fahri Hiyaban'da Azerbaycan milli marşı ve duaların okunduğu törenle toprağa verildi. Törene şehit olan askerin ailesi, yakınları ve askeri yetkililer katıldı.

SINIRDAKİ ÇATIŞMALARDA 50 AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT OLDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda 42'si askeri personel, 8'i sınır muhafızı olmak üzere 50 askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

(Kamil Nadirli - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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