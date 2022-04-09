Son dakika haberi! Ayrı yaşadığı eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi

BURDUR (AA) - Burdur'da ayrı yaşadığı eşini iş yerinde tüfekle vurarak öldüren Serhan S. yakalandı.

Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide, tüfekle başından vurulan Nurcan S. (35), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Serhan S., olayın ardından kayınpederinin Gazi Caddesi'ndeki dönerci dükkanına da hasar verdikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Serhan S'nin birlikte dönercilik yaptığı eşi Nurcan S. ile bir süredir ayrı yaşadığı ve eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.