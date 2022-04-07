Aydın merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
 - Güncelleme:

Aydın ve Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Aydın ve Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Aydın'ın Nazilli ve Kuşadası ilçeleri ile Muğla'da belirlenen 5 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Nazilli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden D.C.Ö. tutuklandı, V.Ö. ile U.Ç. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Aydın merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

Aydın merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

Aydın merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title