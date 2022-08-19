Son dakika haberi | Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Aydın'daki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Aydın'daki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Efeler ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde H.Ç'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 35 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Ekipler, S.M.K'nın Ata Mahallesi'ndeki evine de operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada dikili halde 6 Hint keneviri, 30 gram esrar ile iki hassas terazi gele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.M.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Düzyol Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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