Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı Son dakika haberler: Aydın'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Aydın'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı iddiasıyla Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 135 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi. C.Y, R.S, A.O. ve A.G. gözaltına alındı. Güncel AA / Gökhan Düzyol Emniyet Müdürlüğü Narkotik Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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