Son dakika haberi! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı Son dakika gündem haberine göre Nazilli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Nazilli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapmasında önceden belirlenen 4 eve baskın yaptı. Aramalarda 515 kök Hint keneviri, 1052 gram esrar, 2 kuru sıkı tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, işlemleri için jandarmaya götürüldü. Güncel AA / Gökhan Düzyol Uyuşturucu Ticareti Nazilli Güncel Haberler Son Dakika

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