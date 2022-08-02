Son dakika haberi! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Son dakika gündem haberine göre Nazilli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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Nazilli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapmasında önceden belirlenen 4 eve baskın yaptı.
Aramalarda 515 kök Hint keneviri, 1052 gram esrar, 2 kuru sıkı tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişi, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel