Son dakika haberi! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberi! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Nazilli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Nazilli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapmasında önceden belirlenen 4 eve baskın yaptı.

Aramalarda 515 kök Hint keneviri, 1052 gram esrar, 2 kuru sıkı tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Nazilli Güncel Haberler Son Dakika

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