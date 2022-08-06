Son dakika haberi! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberi! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

 - Güncelleme:

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mersindere Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri O.Y'yi durdurdu.

Ekiplerin şüphelinin evi ve üstünde yaptığı aramada, 10 parça satışa hazır esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Hisarcık Didim Aydın Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title