Son dakika haberi! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Son dakika haber: Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
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Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mersindere Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri O.Y'yi durdurdu.
Ekiplerin şüphelinin evi ve üstünde yaptığı aramada, 10 parça satışa hazır esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel