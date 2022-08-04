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Son dakika haberi | Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberi | Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan T.G'yi Orta Mahalle'deki evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.G, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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