Son dakika haberi... Aydın'daki orman yangınına müdahale sürüyor Son dakika haberleri: Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor. Havanın aydınlanmasıyla çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı bölgeye geldi. Yangına hava araçlarının yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, dün 50 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıklamıştı. AA / Ferdi Uzun - Güncel Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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