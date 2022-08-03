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Son dakika haberi | Aydın'da, sanayi sitesinde çıkan yangında 2 ton plastik boru kül oldu

Son dakika haberi | Aydın'da, sanayi sitesinde çıkan yangında 2 ton plastik boru kül oldu

Son dakika haberleri... AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir fabrikaya ait, boş alana istiflenmiş plastik tambur boruları alev alev yanarken, yangın, yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı.

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AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir fabrikaya ait, boş alana istiflenmiş plastik tambur boruları alev alev yanarken, yangın, yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı. 2 ton plastik tambur borunun yandığı öğrenildi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Fabrikanın yakınındaki boş alana istiflenmiş plastik tambur boruları, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Fabrika yetkisi Mehmet Tanrıverdi, "Yangının çıkış nedeni belli değil. Hurdaya ayrılan plastik parçalar bunlar. 20- 30 milim kalınlığında bir plastik boru. Yer altında kullanılıyor. Çok üzgünüz" dedi. Yangında ilk belirlemelere göre 2 ton plastik tambur borunun yandığı belirlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

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