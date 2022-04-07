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Son dakika haberleri: Polisler, ilkokul öğrencileriyle buluştu

AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Son dakika haberleri: Polisler, ilkokul öğrencileriyle buluştu

Son dakika haberleri... Aydın'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Aydın'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü öncülüğünde Güzelhisar İlkokulunda etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul bahçesinde öğrencilerle buluştu.

Ekipler, Türk bayrağı hediye ettikleri çocuklarla sohbet etti. Zaman zaman polislere ait motosikletlere binen öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Son dakika haberleri: Polisler, ilkokul öğrencileriyle buluştu

Son dakika haberleri: Polisler, ilkokul öğrencileriyle buluştu

Son dakika haberleri: Polisler, ilkokul öğrencileriyle buluştu

AA / Ferdi Uzun - Güncel

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