Son dakika haberi | Aydın'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü Son dakika haberine göre Aydın'ın Çine ilçesinde komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Aydın'ın Çine ilçesinde komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Karahayıt Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Güler (57), evinin önündeki bahçede komşusu M.K'nin bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güler, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen zanlı, gözaltına alındı. AA / Ferdi Uzun - Güncel Yaşar Güler Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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