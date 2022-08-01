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Son dakika haberi | Aydın'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Aydın'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Aydın'ın Söke ilçesindeki bir fabrika inşaatının çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

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Aydın'ın Söke ilçesindeki bir fabrika inşaatının çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Söke Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın inşaatında çalışan Kemal Diloğlu (42), çatıya yerleştirdiği beton blokların kırılması ve emniyet halatının kopması sonucu yaklaşık 13 metre yüksekten zemine düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Diloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

AA / Musa Ölmez - Güncel

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