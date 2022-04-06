Son dakika haberi | Aydın'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haberi | Aydın'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Son dakika haberi | Aydın'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde, eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, hayatını kaybetti.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde, eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, hayatını kaybetti.

Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Nail Sedan tarafından pompalı tüfekle ağır yaralandıktan sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Esma Sedan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberini alan kadının yakınları, hastanede gözyaşı döktü.

Olay

Çalışlı Mahallesi'nde dün Nail Sedan ile Esma Sedan arasında tartışma çıkmış, tartışma sırasında Nail Sedan'ın ateş açması sonucu eşi ağır yaralanmıştı.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan Nail Sedan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

AA / Musa Ölmez - Güncel

Boşanma, Aydın, Güncel, Haberler

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