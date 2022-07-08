Son dakika haberi! Aydın'da 12 yıl önce işlendiği öne sürülen cinayete ilişkin 6 şüpheli adliyede - Haberler

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Son dakika haberi! Aydın'da 12 yıl önce işlendiği öne sürülen cinayete ilişkin 6 şüpheli adliyede

AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Son dakika haberi! Aydın'da 12 yıl önce işlendiği öne sürülen cinayete ilişkin 6 şüpheli adliyede

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde 12 yıl önce kaybolan kişinin evinin garajında yapılan arama sonucu kemik parçalarının bulunması üzerine gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 12 yıl önce kaybolan kişinin evinin garajında yapılan arama sonucu kemik parçalarının bulunması üzerine gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yeni Mahalle'de dün yapılan kazı çalışmasının ardından gözaltına alınan, 12 yıl önce kaybolan Nesip Sürmeli'nin eski karısı G.A, çocukları Ö.S. ile U.S'nin de aralarında olduğu 6 kişinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Nazilli Adliyesine sevk edildi.

Olay

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaybolan kişilere yönelik dosyaları yeniden ele almış, ekipler, 12 yıl önce 56 yaşındayken kaybolan Nesip Sürmeli'nin ailesi, arkadaşları ve yakınlarının ifadelerine başvurmuştu.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda Sürmeli'nin öldürüldüğü ve o dönem kiralık olarak oturduğu evin garajına gömüldüğü bilgisine ulaşılmıştı.

Üzeri betonla kaplanan alanda kazı yapan ekipler, kemik parçaları bulmuştu.

Kemikler, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, soruşturma kapsamında olayla ilgili oldukları şüphesiyle, Sürmeli'nin kaybolmadan bir süre önce boşandığı eşi G.A. ile iki çocuğunun da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

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