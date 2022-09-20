Son dakika haberi | Avustralya sahilinde karaya vuran kaşalot balinaları öldü Güncel Haberler Son dakika haber: Avustralya'nın Tazmanya eyaleti açıklarında karaya vuran 14 genç kaşalot balinası öldü. Avustralya'nın Tazmanya eyaleti açıklarında karaya vuran 14 genç kaşalot balinası öldü. BBC'nin haberine göre, Tazmanya'nın kuzeyindeki King Island'da (Kral Adası) kaşalot balinalarının karaya vurduğunu gören yerel halk, durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer, 14 genç kaşalot balinasının öldüğü bölgede havadan yapılacak aramayla daha fazla karaya vuran deniz canlısı olup olmadığına bakılacağını aktardı. Yaban hayatı araştırmacısı Vanessa Pirotta, balinaların "yanlış seyir" yapmış, hasta ya da yönünü şaşırmış bir lideri takip etmiş veya daha sığ sularda ürkmüş olabileceğini kaydetti. ??????? Güncel Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Avustralya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Avustralya sahilinde karaya vuran kaşalot balinaları öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.