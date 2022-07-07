Son dakika haberi | Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine Iğdır'da tepki - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine Iğdır'da tepki

AA - Bülent Mavzer - Güncel
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika haberine göre Iğdır'da avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Iğdır'da avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Iğdır Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan Selda Karadağ, Bakırtaş'ın mesleğini yaptığı için öldürüldüğünü söyledi.

Avukatların adaletin tecellisi için mesleğini yaptığını ifade eden Karadağ, "Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize, şimdi bir özel müdafi olmazsa, bu katil zanlısını da 'bir avukat' savunacak. Önce ailesine, sonra da bütün meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından avukatlar, Iğdır Barosuna kadar yürüyerek cinayeti protesto etti.

AA / Bülent Mavzer - Güncel

İstanbul Karadağ Iğdır Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title