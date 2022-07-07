Son dakika haberi | Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine Iğdır'da tepki

Iğdır'da avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Iğdır Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan Selda Karadağ, Bakırtaş'ın mesleğini yaptığı için öldürüldüğünü söyledi.

Avukatların adaletin tecellisi için mesleğini yaptığını ifade eden Karadağ, "Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize, şimdi bir özel müdafi olmazsa, bu katil zanlısını da 'bir avukat' savunacak. Önce ailesine, sonra da bütün meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından avukatlar, Iğdır Barosuna kadar yürüyerek cinayeti protesto etti.