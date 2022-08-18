Son dakika haberi: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayeti Davasında 3 Sanık Tahliye Edildi Son dakika gündem haberi: Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün (BJK) eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında, tutuklu 10 sanıktan 3’ünün tahliyesine karar verildi. Dava, 7 Kasım 2022 tarihine ertelendi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün (BJK) eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında, tutuklu 10 sanıktan 3'ünün tahliyesine karar verildi. Dava, 7 Kasım 2022 tarihine ertelendi. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesine ilişkin 10'u tutuklu toplam 20 sanıklı davanın ilk duruşmasının üçüncü oturumu, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Duruşmaya, tutuklu 10 sanık getirildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun da katıldığı duruşmada tutuksuz sanıkların bir kısmı ve taraf avukatları hazır bulundu. SAVCI TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINI İSTEDİ Mahkemede beyanları sorulan tutuklu sanıklar, tahliye talebinde bulundu. Tutuksuz sanıklar ise haklarındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasını istedi. Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. 3 SANIĞA TAHLİYE KARARI Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Fatih Okan Kodak, Burak Otcuoğlu ve Uğurcan Bilge'nin tahliyesine karar verdi. Mahkeme, tutuklu bulunan Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Kerem Öztürk, Gökhan Karakan ve Abdülkadir Kara'nın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. ADLİ KONTROL KARARLARI KALDIRILDI Mahkeme ayrıca, tutuksuz sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek davayı 7 Kasım 2022 tarihine erteledi. Kaynak: ANKA / Güncel Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken Beşiktaş Güncel Haberler Son Dakika

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