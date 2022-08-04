Avcılar'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla bir kişiyi darbeden şüpheli gözaltına alındı İstanbul Avcılar'da uyuşturucu sattığı gerekçesiyle bir kişiyi darbeden şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Avcılar'da uyuşturucu sattığı gerekçesiyle bir kişiyi darbeden şüpheli gözaltına alındı. Avcılar'da 2 Ağustos günü O.İ, kız arkadaşına uyuşturucu sattığı iddiasıyla F.Y'yi darbetti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan O.İ, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece "kasten yaralama" suçundan hakkında adli işlem uygulanarak serbest bırakıldı. Darbedilen F.Y. ise "narkotik madde ticareti yapmak" suçundan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Güncel AA / Abdülkerim Güzel Narkotik Avcılar Güncel Haberler

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