Son dakika haberi... Avcılar'da otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri öldü, diğeri yaralandı - Haberler

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Son dakika haberi... Avcılar'da otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri öldü, diğeri yaralandı

AA - Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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Son dakika haberi... Avcılar'da otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri öldü, diğeri yaralandı

Son dakika gündem haberi: İstanbul Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Bulvarı'nda Esenyurt istikametinde ilerleyen 34 BIG 788 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 genç kıza çarptı.

Yola savrulan Şura Kılıç (21) hayatını kaybetti. Yaralanan diğer genç kız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

Avcılar, Güncel, Haberler

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