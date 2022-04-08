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Son dakika haber: AVCILAR'DA LİSEDE YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: AVCILAR'da bir lisedeki kızlar tuvaletindeki kağıt havlu makinesinde çıkan yangın paniğine neden oldu.

AVCILAR'da bir lisedeki kızlar tuvaletindeki kağıt havlu makinesinde çıkan yangın paniğine neden oldu. O anlar

Merkez Mahallesi'ndeki Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 3'üncü kattaki kız öğrenci tuvaletinden yoğun dumanın ardından yangın alarm sistemi devreye girdi. Görevliler ve öğrenciler tuvaletteki kağıt havlu makinesinin yandığını gördü. Öğretmenler öğrencileri tahliye etmeye başlarken, itfaiyeye haber verildi. Okuldaki görevliler itfaiye ekipleri gelene kadar yangını söndürdü. Gelen itfaiye ekibi okulda gerekli incelemeyi yapıp ayrıldı. Makinenin neden yandığı belirlenemezken, okul yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangın paniği ardından okul dışına çıkan bir grup öğrenci dönmek isterken içeri alınmamaktan yakındı. Bir öğrenci, 'Çok yoğun duman vardı. Kendimizi dışarı attık. Bugün de sınavım vardı, şimdi içeri almıyorlar dedi.

Son dakika haber: AVCILAR'DA LİSEDE YANGIN PANİĞİ

Son dakika haber: AVCILAR'DA LİSEDE YANGIN PANİĞİ

Son dakika haber: AVCILAR'DA LİSEDE YANGIN PANİĞİ

Son dakika haber: AVCILAR'DA LİSEDE YANGIN PANİĞİ

Son dakika haber: AVCILAR'DA LİSEDE YANGIN PANİĞİ

Son dakika haber: AVCILAR'DA LİSEDE YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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