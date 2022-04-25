AVCILAR'DA ÇOCUKLAR UYANDIRILAMAYINCA İTFAİYEDEN YARDIM İSTENDİ

AVCILAR'da evlerinin kapısını sürgüleyerek uyuyan iki kız kardeşi anneleri uyandıramayınca itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibindeki bir er, merdivenle ulaştığı eve pencereden girerek kapıyı açınca anne rahat soluk aldı.

Gümüşpala Mahallesi Atelye Sokak'ta oturan Gülüzar Yüksel, küçük kızını yanına alarak bir yakınlarını ziyarete gitti. Evde kalan Zeliha (12) ile Edanur Yüksel (9) annelerinin gitmesi üzerine kapıyı sürgüleyerek uyudu. Bir süre sonra dönen anne kilitli kapıyı açamayınca ısrarla zili çaldı. Ancak, uyuyan iki kızını uyandıramadı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Kısa sürede gelen itfaiye erleri merdivenli araçla açık pencerelerden birinden girmeyi denedi. Panjur bulunan pencereden girilemeyince, itfaiye eri yan taraftaki açık pencereden içeri girdi. İtfaiye eri kapıyı açınca anne Gülüzar Yüksel merdivenleri koşarak çıkarak kızlarının yanına gitti. Uykudan uyanan iki kız kapıya gelerek görevlilere ve komşulara şaşkınlıkla bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Anne ve komşular itfaiye erlerine teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel