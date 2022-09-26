Son dakika haberi | Atatürk Üniversitesinin yangında hasar gören yemekhanesi öğrencilerin hizmetine açıldı

Erzurum Atatürk Üniversitesinde geçen hafta çıkan yangında hasar gören merkezi yemekhane, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilere hizmet vermeye başladı.

Üniversite yerleşkesinde 20 Eylül'de çatısında çıkan yangında hasar oluşan merkezi yemekhanenin iç bölümü onarımdan geçirildi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla hizmete açılan yemekhane önünde öğrencilerle bir araya gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve rektör yardımcıları, bar ekibi gösterisini izledi.

Ardından yemekhaneye geçen Çomaklı, öğrencilerle yemek yedi.

Rektör Çomaklı, gazetecilere, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Geçen hafta elim bir kaza atlattıkların hatırlatan Çomaklı, "Hamdolsun devletimiz en kısa sürede bunu telafi etti. Başta Valiliğimiz ve belediyelerin desteğiyle bugün öğrencimize asıl yemekhanemizde yemek vermeye başlayacağız." dedi.

"Yangının çıkış sebebi araştırılıyor"

Çomaklı, yangından dolayı mağduriyet yaşanmadığını belirterek, "Zaten üniversitemizin farklı birimlerinde yemek verme imkanımız var. Oralarda arkadaşlarımıza yemek imkanı sunduk. Hamdolsun bugün de yemekhanemizi açtık. Zaten çatının da bugün ihalesi yapılıyor. İnşallah en kısa zamanda bitireceğiz ve normale döneceğiz. Yangının sebebinin idari ve adli araştırması yapılıyor. Burada aynı anda 2 bin öğrenci yemek yiyebiliyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Ahsen Sude İpek ise yangından dolayı çok üzüldüğünü, yemekhanenin şu anda hiçbir eksik olmadan hizmete açıldığını ve mutlu olduklarını anlattı.

Hüseyin Karaca da yangından yarım saat önce yemekhanede yemek söylediğini dile getirerek, "Özellikle ivedilikle yapılan çalışma çok dikkatimi çekti. Bir hafta içerisinde bu kadar toplanması, hazır hale getirilmesi ve üniversitenin başladığı ilk günde yapılması çok dikkatimizi çekti. Üniversite yemekhanemiz hem kapasite hem de merkezi konumda olması dolayısıyla öğrenciler için önemli." ifadelerini kullandı.