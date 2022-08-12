Haber : Son dakika haberi... Ataşehir'deki Emlak Konut Gyo Önünde Eylem Yapan İşçiler Gözaltına Alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Ataşehir'deki Emlak Konut Gyo Önünde Eylem Yapan İşçiler Gözaltına Alındı

 - Güncelleme:

Bir son dakika haberine göre İstanbul Ataşehir Finans Merkezi’ndeki Halkbank Plazası’nın inşaatında çalışan işçiler, tazminat ve mesai ücretlerini alabilmek için Emlak Konut GYO önünde eylem yaptı. Çevik kuvvet polisleri, haklarını arayan işçilerin etrafını barikatlarla çevirdi. Polis, tepki gösteren sendika temsilcileri ve üyelerini gözaltına aldı.

İstanbul Ataşehir Finans Merkezi'ndeki Halkbank Plazası'nın inşaatında çalışan işçiler, tazminat ve mesai ücretlerini alabilmek için Emlak Konut GYO önünde eylem yaptı. Çevik kuvvet polisleri, haklarını arayan işçilerin etrafını barikatlarla çevirdi. Polis, tepki gösteren sendika temsilcileri ve üyelerini gözaltına aldı.

İstanbul Ataşehir Finans Merkezi'ndeki Halkbank Plazası'nı yapan YDA GROUP bünyesinde çalışan işçiler, kıdem tazminatları ve ihbar tazminatları ile fazla mesai ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle bugün eylem yaptı.

SENDİKA TEMSİLCİLERİ DE GÖZALTINA ALINDI

Sloganlar atarak Ataşehir'de bulunan Emlak Konut GYO önüne giden DİSK'e bağlı Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş sendikalarına üye işçiler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının teslim edilmesi için direniş başlattı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabında görüntülü paylaşımlar yapan Dev Yapı-İş Sendikası, eylem sırasında sendika temsilcileri ve üyelerinin ters kelepçe yapılarak gözaltına alındığını duyurdu.

ANKA / Güncel

Ataşehir Sendika Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title