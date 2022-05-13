Son dakika haberi: Ataşehir'de bir binanın 7. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Son dakika haberi: Ataşehir'de bir binanın 7. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

AA - Zafer Arslan - Güncel
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Son dakika haberi: Ataşehir'de bir binanın 7. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Ataşehir'de 8 katlı binanın 7. katındaki dairede çıkan yangında hasar oluştu.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de 8 katlı binanın 7. katındaki dairede çıkan yangında hasar oluştu.

Bronz Sokak'taki 8 katlı binanın 7. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar meydana geldi.

AA / Zafer Arslan - Güncel

Ataşehir, Yangın, Güncel, Haberler

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