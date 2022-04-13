Son dakika haberi! Aslantaş Gölü'ne yansıyan bulutlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Aslantaş Baraj Gölü'nün yüzeyine yansıyan gökyüzü ve bulutların drone görüntüsü OSMANİYE - Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın sulama ve elektrik ihtiyacını karşılayan Aslantaş Baraj Gölü'nün yüzeyine yansıyan gökyüzünün maviliği ve bulutlar güzel görüntüler oluşturdu.