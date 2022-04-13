Son dakika haberi! Aslantaş Gölü'ne yansıyan bulutlar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Aslantaş Gölü'ne yansıyan bulutlar

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberine göre Aslantaş Baraj Gölü'nün yüzeyine yansıyan gökyüzü ve bulutların drone görüntüsü OSMANİYE - Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın sulama ve elektrik ihtiyacını karşılayan Aslantaş Baraj Gölü'nün yüzeyine yansıyan gökyüzünün maviliği ve bulutlar güzel görüntüler oluşturdu.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Aslantaş Baraj Gölü'nün yüzeyine yansıyan gökyüzü ve bulutların drone görüntüsü OSMANİYE - Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın sulama ve elektrik ihtiyacını karşılayan Aslantaş Baraj Gölü'nün yüzeyine yansıyan gökyüzünün maviliği ve bulutlar güzel görüntüler oluşturdu.

Son dakika haberi! Aslantaş Gölü'ne yansıyan bulutlar

Son dakika haberi! Aslantaş Gölü'ne yansıyan bulutlar

Son dakika haberi! Aslantaş Gölü'ne yansıyan bulutlar

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Kahramanmaraş, Osmaniye, Drone, Baraj, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title