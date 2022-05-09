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Son dakika haber! Asker konvoyundaki kaza kamerada; ölümden döndüler

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bir son dakika haberine göre SULTANGAZİ'de asker konvoyundaki aracın refüje çarparak takla atma anı konvoydakiler tarafından görüntülendi.

SULTANGAZİ'de asker konvoyundaki aracın refüje çarparak takla atma anı konvoydakiler tarafından görüntülendi.

Kaza dün akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Lütfü Aykaç bulvarında meydana geldi. Asker konvoyundaki araçlar tehlikeli şekilde ilerliyordu. Konvoydaki 34 EFG 689 plakalı önce sağında ilerleyen bir otomobile sürttü. Kontrolden çıkan otomobil ardından refüje çarparak takla attı. Bu sırada aracın arka camlarından sararak ilerleyen iki kişi ölümden döndü. Kaza anı konvoydakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kazada sürücü Yakup U. ve araçtaki Abdullah P. yaralandı.  Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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